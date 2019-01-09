09.01.2019 17:19
Тела жертв кровавого преступления будут отправлены на родину
Завтра утром самолет с гробами турецких студенток отправится в Турцию.
//gx.net.ua
Как сообщил
NewsRoom Почетный консул Республики Турция Владимир Белый, "папа Зейнеп, а также мама, тетя и дядя Йилдыз Букет прибыли в Харьков еще в понедельник. Все это время мы пытались оказать им всевозможную поддержку, чтобы хоть как-то облегчить боль семей девушек. Они идут на уступки и благодарны украинской стороне за прием", - рассказал дипломат.
Кроме того, Владимир Белый добавил, что сейчас проходит подготовка документов на перевозку тел студенток. Завтра утром самолет с гробами отправится в Турцию.
Сейчас убийца девушек находится под стражей в Турции. Вину он признал
.
Напомним, что турок жестоко расправился
в Харькове с двумя своими землячками-студентками. Тела девушек нашли в запертой квартире.
Впоследствии харьковская полиция, установил
а вероятную причастность
к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Турции , который был объявлен в розыск
.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый бежал в Стамбул. Благодаря оперативным действиям украинской и турецкой полиции злоумышленник был задержан
..