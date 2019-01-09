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09.01.2019  17:19   

Тела жертв кровавого преступления будут отправлены на родину

Завтра утром самолет с гробами турецких студенток отправится в Турцию.


//gx.net.ua
Как сообщил NewsRoom Почетный консул Республики Турция Владимир Белый, "папа Зейнеп, а также мама, тетя и дядя Йилдыз Букет прибыли в Харьков еще в понедельник. Все это время мы пытались оказать им всевозможную поддержку, чтобы хоть как-то облегчить боль семей девушек. Они идут на уступки и благодарны украинской стороне за прием", - рассказал дипломат.
 
Кроме того, Владимир Белый добавил, что сейчас проходит подготовка документов на перевозку тел студенток. Завтра утром самолет с гробами отправится в Турцию. 
 
Сейчас убийца девушек находится под стражей в Турции. Вину он признал.
 
Напомним, что турок жестоко расправился в Харькове с двумя своими землячками-студентками. Тела девушек нашли в запертой квартире. 
 
Впоследствии харьковская полиция, установила вероятную причастность к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Турции , который был объявлен в розыск.
 
Как выяснили правоохранители, подозреваемый бежал в Стамбул. Благодаря оперативным действиям украинской и турецкой полиции злоумышленник был задержан .. 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  преступление, тела жертв, харьков, турция
 
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