09.01.2019 18:23

Вновь пропавшую девушку не могут найти месяц (ФОТО)

Ушедшая в ночной клуб девушка-подросток не вернулась домой.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает Город Х, уже месяц не могут найти 15-летнюю изюмчанку Елизавету Мажирину.

Полиция объявила девушку в розыск

4 декабря она ушла из дома и больше туда не вернулась.

По словам знакомых семьи, последним местом, где ее видели, был клуб «Галактика» в Харькове.

Девушка отправилась на вечеринку в ночной клуб и пропала.

Однако пока что поиски не дали результат.