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09.01.2019  18:23   

Вновь пропавшую девушку не могут найти месяц (ФОТО)

Ушедшая в ночной клуб девушка-подросток не вернулась домой.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает Город Х, уже месяц не могут найти 15-летнюю изюмчанку Елизавету Мажирину.
 
Полиция объявила девушку в розыск.
 
4 декабря она ушла из дома и больше туда не вернулась.
 
По словам знакомых семьи, последним местом, где ее видели, был клуб «Галактика» в Харькове.
 
Девушка отправилась на вечеринку в ночной клуб и пропала.
 
Однако пока что поиски не дали результат.
 
Отметим, что девушка пропадает из дома не в первый раз, при этом, убежав в октябре 2018, подросток не исчезала из соцсетей.
 
Тэги:  пропала девушка, убегала, харьков
 
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