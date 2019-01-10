В многоэтажке на ХТЗ взорвался мусоропровод

Сообщение о пожаре в двенадцатиэтажное жилом доме по улице Ильинской, 61 поступило 8 января в 10:20.
Прибывшие на тушение спасатели установили установлено, что горит мусор в мусоропроводе.
В результате этого на 7-м этаже лопнула труба мусоропровода. Дым от пожара начал распространяться по лестничной клетке на верхние этажи, угрожая их жителям.
Спасатели немедленно подали пожарный ствол в очаг горения и уже в 19:35 локализовали его. В 20:03 пожар потушили полностью.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: