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10.01.2019  08:22   

В многоэтажке на ХТЗ взорвался мусоропровод

Сообщение о пожаре в двенадцатиэтажное жилом доме по улице Ильинской, 61 поступило 8 января в 10:20.


// ГСЧС

Прибывшие на тушение спасатели установили установлено, что горит мусор в мусоропроводе.

В результате этого на 7-м этаже лопнула труба мусоропровода. Дым от пожара начал распространяться по лестничной клетке на верхние этажи, угрожая их жителям.

Спасатели немедленно подали пожарный ствол в очаг горения и уже в 19:35 локализовали его. В 20:03 пожар потушили полностью.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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