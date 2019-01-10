10.01.2019 08:22

В многоэтажке на ХТЗ взорвался мусоропровод

Сообщение о пожаре в двенадцатиэтажное жилом доме по улице Ильинской, 61 поступило 8 января в 10:20.



// ГСЧС

Прибывшие на тушение спасатели установили установлено, что горит мусор в мусоропроводе.

В результате этого на 7-м этаже лопнула труба мусоропровода. Дым от пожара начал распространяться по лестничной клетке на верхние этажи, угрожая их жителям.

Спасатели немедленно подали пожарный ствол в очаг горения и уже в 19:35 локализовали его. В 20:03 пожар потушили полностью.



Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.