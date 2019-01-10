На Северной Салтовке маршрутка попала в ДТП (ФОТО)

Авария на перекрестке ул. Метростроителей и ул. Леся Сердюка произошла 9 января около 17:10.
Участниками ДТП стали автомобиль SKODA FABIA и автобус БАЗ.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель SKODA FABIA, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.
Для оформления ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: