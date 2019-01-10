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10.01.2019  10:22   

На Северной Салтовке маршрутка попала в ДТП (ФОТО)

Авария на перекрестке ул. Метростроителей и ул. Леся Сердюка произошла 9 января около 17:10.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобиль SKODA FABIA и автобус БАЗ.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель SKODA FABIA, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Для оформления ДТП на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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