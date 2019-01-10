Полуночный пожар на Новых Домах: мужчину чуть не убила незатушенная сигарета

Во время тушения пожара в жилой пятиэтажке пожарные спасли 40-летнего мужчину.
Сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Петра Григоренко, 10-г поступило 10 января в 00:59.
На тушение выезжали 2 пожарно-спасательных отделения. На месте спасатели увидели, как из квартиры на первом этаже валит дым. Зайти в помещение мешали металлические двери и решетки на окнах. Поэтому спасатели теряли драгоценное время, срывая эти решетки.
Попав в задымленную квартиру, они нашли ее 40-летнего хозяина в бессознательном состоянии. Спасатели вынесли пострадавшего на свежий воздух. Там его уже ждали медики скорой, которые госпитализировали мужчину во 2-ю городскую больницу с отравлением угарным газом.
В одной из комнат горели домашние вещи и мусор на площади 8 кв.м.
Локализация пожара произошла в 1:54, полная его ликвидация - в 3:36.
Предварительная причина его возникновения - неосторожность при курении.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
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