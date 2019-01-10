Старинные книги вывозили в коробке со спортинвентарем

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС обнаружили предметы старины.
На таможенном контроле пассажир автомобиля, направлявшегося в Россию, заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению. Однако в ходе дальнейшего осмотра среди его личных вещей в картонной коробке обнаружены 3 старинные книги.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Харьковская таможня разъясняет, что товары с признаками старины и культурной ценности ограничены для перемещения через таможенную границу Украины в соответствии с Законом Украины от 21 сентября 1999 года № 1068 и приказа Министерства культуры Украины от 22.04.2002 № 258, и подлежат обязательному декларированию при перемещении через таможенную границу Украины.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: