10.01.2019 12:33

Старинные книги вывозили в коробке со спортинвентарем

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники Харьковской таможни ГФС обнаружили предметы старины.



// ГФС

На таможенном контроле пассажир автомобиля, направлявшегося в Россию, заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению. Однако в ходе дальнейшего осмотра среди его личных вещей в картонной коробке обнаружены 3 старинные книги.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.



Харьковская таможня разъясняет, что товары с признаками старины и культурной ценности ограничены для перемещения через таможенную границу Украины в соответствии с Законом Украины от 21 сентября 1999 года № 1068 и приказа Министерства культуры Украины от 22.04.2002 № 258, и подлежат обязательному декларированию при перемещении через таможенную границу Украины.