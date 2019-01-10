На Клочковской столкнулись BMW и Mercedes: пострадали пять человек (ФОТО)

Авария произошла 9 января около 23:00 на перекрестке улиц Клочковская - Космическая.
Как сообщили патрульные, на перекрестке столкнулись автомобили BMW и Mercedes.
По предварительной информации, с места происшествия госпитализировали водителя BMW и водителя Mercedes с тремя пассажирами.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: