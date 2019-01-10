Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись BMW и Mercedes: пострадали пять человек (ФОТО)
10.01.2019  11:06   

На Клочковской столкнулись BMW и Mercedes: пострадали пять человек (ФОТО)

Авария произошла 9 января около 23:00 на перекрестке улиц Клочковская - Космическая.


// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, на перекрестке столкнулись автомобили BMW и Mercedes.

По предварительной информации, с места происшествия госпитализировали водителя BMW и водителя Mercedes с тремя пассажирами.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа

Тэги:  дтп, харьков
 
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