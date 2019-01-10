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10.01.2019  11:34   

Житель Боровой заявил о покушении родственников на него

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения нападения.


// Facebook

8 января в районное отделение полиции поступило заявление от 28-летнего мужчины о том, что его пытались убить.

Со слов потерпевшего стало известно, что 6 января в пгт Боровая между ним и его родственниками возникла ссора. В ходе конфликта 49-летний мужчина и его 24-летний сын совершили выстрелы в сторону заявителя, который в это время успел спрятаться за своим автомобилем «Renault». В результате происшествия мужчина не пострадал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Боровского отделения полиции и эксперты. При осмотре полицейские обнаружили повреждения на автомобиле. Работники полиции опросили свидетелей и потерпевшего, а также установили всех участников данного конфликта.

С места происшествия изъяты поврежден автомобиль, который помещен на штрафную Боровского отделения полиции, и вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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