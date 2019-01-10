Житель Боровой заявил о покушении родственников на него

Правоохранители устанавливают обстоятельства совершения нападения.
8 января в районное отделение полиции поступило заявление от 28-летнего мужчины о том, что его пытались убить.
Со слов потерпевшего стало известно, что 6 января в пгт Боровая между ним и его родственниками возникла ссора. В ходе конфликта 49-летний мужчина и его 24-летний сын совершили выстрелы в сторону заявителя, который в это время успел спрятаться за своим автомобилем «Renault». В результате происшествия мужчина не пострадал.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Боровского отделения полиции и эксперты. При осмотре полицейские обнаружили повреждения на автомобиле. Работники полиции опросили свидетелей и потерпевшего, а также установили всех участников данного конфликта.
С места происшествия изъяты поврежден автомобиль, который помещен на штрафную Боровского отделения полиции, и вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: