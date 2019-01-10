10.01.2019 12:02

Девушку с паспортом больше месяца разыскивает полиция (ФОТО)

Красноградский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Дарью Репринцеву.



// Facebook

Женщина 1 декабря 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.



На вид Дарье 25-29 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие, овальное лицо.



Была одета в куртку и джинсы черного цвета.



При себе имела паспорт гражданина Украины (ID карточку) и идентификационный код.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Красноградский отдела полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25, 102 или любым другим удобным способом», – обращаются правоохранители

.