Главная Новости Криминал и происшествия Девушку с паспортом больше месяца разыскивает полиция (ФОТО)
10.01.2019  12:02   

Девушку с паспортом больше месяца разыскивает полиция (ФОТО)

Красноградский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Дарью Репринцеву.


// Facebook

Женщина 1 декабря 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид Дарье 25-29 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие, овальное лицо.

Была одета в куртку и джинсы черного цвета.

При себе имела паспорт гражданина Украины (ID карточку) и идентификационный код.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Красноградский отдела полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25, 102 или любым другим удобным способом», – обращаются правоохранители

.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.12 Криминал и происшествия Полиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая неделю назад не пришла домой (ФОТО) 27.11 Криминал и происшествия Девушку в белых кедах ищет полиция (ФОТО) 22.11 Криминал и происшествия Полицейские разыскали девочку, которая поссорилась с матерью и ушла из дома
 
 

Видео

Харьковские коммунальщики расчищают город от снега
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 