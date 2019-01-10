Девушку с паспортом больше месяца разыскивает полиция (ФОТО)

Красноградский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Дарью Репринцеву.
Женщина 1 декабря 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
На вид Дарье 25-29 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие, овальное лицо.
Была одета в куртку и джинсы черного цвета.
При себе имела паспорт гражданина Украины (ID карточку) и идентификационный код.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Красноградский отдела полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25, 102 или любым другим удобным способом», – обращаются правоохранители
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Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: