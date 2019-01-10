10.01.2019 13:13

Проворовавшаяся начальник почтового отделения предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт в отношении экс-начальника почтового отделения.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, 41-летняя женщина подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, начальник одного из отделений почтовой связи Харьковской дирекции ПАО «Укрпочта», пользуясь служебным положением, с марта по август 2018 присвоила более 150 тыс. грн.

Недостаток средств в отделении обнаружили во время очередной инвентаризации. Сейчас женщину освобожден от занимаемой должности. Если его вина будет доказана в суде, ей грозит до 3 лет лишения свободы.