Прокуратура проверила Качановскую колонию

9 января 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетила прокурор Харьковской областной прокуратуры Виктория Мельник.
На прием к прокурору обратились лица, содержащиеся под стражей.
Обращение касались личных вопросов.
Каждый, кто обратился, получил аргументированные ответы и разъяснения на поставленные вопросы.
«Только совместными усилиями администрации учреждения и представителей прокуратуры могут обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы и юридической осведомленности заключенных», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: