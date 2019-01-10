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10.01.2019  13:45   

Прокуратура проверила Качановскую колонию

9 января 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетила прокурор Харьковской областной прокуратуры Виктория Мельник.


://facebook.com/khadptspress

На прием к прокурору обратились лица, содержащиеся под стражей.

Обращение касались личных вопросов.

Каждый, кто обратился, получил аргументированные ответы и разъяснения на поставленные вопросы.

«Только совместными усилиями администрации учреждения и представителей прокуратуры могут обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы и юридической осведомленности заключенных», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-Восточное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, качановка, харьков, проверка, жалобы
 
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