Вечернее ДТП застопорило движение по Жилярди

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21112 и Hyundai.
Авария произошла 9 января около 19:00 в оайне дома 79 по улице Жилярди.
Прибывшие на место происшествия патрульне не смогли установить виновника ДТП.
Собранный материал ДТП для дальнейшего рассмотрения передан в отдел обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: