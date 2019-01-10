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10.01.2019  13:01   

Вечернее ДТП застопорило движение по Жилярди

Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21112 и Hyundai.


// Патрульная полиция

Авария произошла 9 января около 19:00 в оайне дома 79 по улице Жилярди.

Прибывшие на место происшествия патрульне не смогли установить виновника ДТП.

Собранный материал ДТП для дальнейшего рассмотрения передан в отдел обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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