10.01.2019 14:58

Харьковские патрульные остановили разыскиваемое авто с пьяным угонщиком

Происшествие произошло в Холодногорском районе.



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Правоохранители получили вызов о незаконном завладении автомобилем «Mercedes Vito». В результате отработки вызова патрульные обнаружили и остановили разыскиваемый транспортное средство.

За рулем авто находился мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. На обнаруженного гражданина, который, вероятно, имеет отношение к незаконному овладением авто, патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП) и вождение без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП). Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.