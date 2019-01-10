Харьковские патрульные остановили разыскиваемое авто с пьяным угонщиком

Происшествие произошло в Холодногорском районе.
Правоохранители получили вызов о незаконном завладении автомобилем «Mercedes Vito». В результате отработки вызова патрульные обнаружили и остановили разыскиваемый транспортное средство.
За рулем авто находился мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. На обнаруженного гражданина, который, вероятно, имеет отношение к незаконному овладением авто, патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП) и вождение без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП). Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: