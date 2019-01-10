10.01.2019 14:32

Из-за неисправного печного отопления сгорел дом вместе с хозяйкой (ФОТО)

10 января в 2:46 спасателям сообщили о пожаре в частном деревянном доме в селе Павлово Богодуховского района на ул. Дачной, 9.



// ГСЧС

Свидетели, которые звонили, видели большую зарево на крыше, который уже начал разрушаться.

На тушение отправилось районное подразделение ГСЧС из Богодухова. На момент их прибытия площадь пожара составила 54 кв.м. - это вся площадь дома. Его крыша упала внутрь. Стены также были разрушены. При разборке завалов спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки дома.



Пожар локализован в 4:25 и полностью пролить все очаги горения удалось только в 7:45.



Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.