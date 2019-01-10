Из-за неисправного печного отопления сгорел дом вместе с хозяйкой (ФОТО)

10 января в 2:46 спасателям сообщили о пожаре в частном деревянном доме в селе Павлово Богодуховского района на ул. Дачной, 9.
Свидетели, которые звонили, видели большую зарево на крыше, который уже начал разрушаться.
На тушение отправилось районное подразделение ГСЧС из Богодухова. На момент их прибытия площадь пожара составила 54 кв.м. - это вся площадь дома. Его крыша упала внутрь. Стены также были разрушены. При разборке завалов спасатели обнаружили тело 80-летней хозяйки дома.
Пожар локализован в 4:25 и полностью пролить все очаги горения удалось только в 7:45.
Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: