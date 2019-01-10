10.01.2019 15:33

Харьковчанина, работавшего на российские спецслужбы, раскрыло СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили харьковчанина, завербованного спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против нашей страны.



// Радіо Свобода

Во время поездки в Россию с целью трудоустройства сотрудник одного из государственных научных учреждений Харькова был завербован вражеской спецслужбой. За денежное вознаграждение мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских частей на территории региона, их принадлежность к определенному роду войск, персональные данные военнослужащих ВСУ и места службы. Полученные сведения он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи.



Вернувшись в Украину, мужчина сразу попал в поле зрения Службы безопасности и находился под наблюдением правоохранителей.



В рамках начатого уголовного производства оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО из числа сотрудников своей государственной учреждения. Но завершить преступное задание ему не удалось. Накануне передачи заграницу собранных данных злоумышленник был задержан правоохранителями.



Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающие противоправную деятельность нашего соотечественника.



По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа "для служебного пользования". Ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам.



В рамках уголовного производства открытого по ст. 14 и ч. 1 ст. 111 задержанному объявлено подозрение.



Продолжаются следственные действия.