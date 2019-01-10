Труп неизвестного мужчины найден в электричке

На вид умершему было около 55 лет, следов насильственной смерти эксперты не обнаружили
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: