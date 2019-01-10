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10.01.2019  15:48   

Труп неизвестного мужчины найден в электричке

На вид умершему было около 55 лет, следов насильственной смерти эксперты не обнаружили


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Как сообщает NewsRoom, днем 9 января в Змиевском районе Харьковской области в электропоезде нашли труп неизвестного мужчины.
 
Умершего обнаружили в вагоне электрички "Лозовая-Харьков" во время остановки на станции Беспаловка.
 
На вид мужчине было около 55 лет. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти не обнаружили, для выяснения причин кончины тело направили в морг.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). Полицейские устанавливают личность умершего, а также все обстоятельства случившегося.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  найден труп, электричка, харьков
 
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