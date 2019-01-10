10.01.2019 16:16

В Харьковский СИЗО не попал чай с наркотиками

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское отделение полиции



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9 января 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре посылки, поступившей заключенному Д. от гражданина В., в пачке с чаем было обнаружено и изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения, похожее на наркотическое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварское отделение полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.