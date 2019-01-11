Главная Новости Криминал и происшествия «Француженка» решила не предоставлять преимущество представителю белорусского автопрома
11.01.2019  09:24   

«Француженка» решила не предоставлять преимущество представителю белорусского автопрома

Пострадавших в результате дорожной аварии с участием легковушки и грузовика нет


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По данным полиции, 10 января около 16:50 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Гольдберговской и переулка Цигаревского.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" не предоставил преимущество в движении грузовику МАЗ, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение.

На водителя "Рено" полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, авария, харьков, рено, маз, преимущество, полиция, протокол
 
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