«Француженка» решила не предоставлять преимущество представителю белорусского автопрома

Пострадавших в результате дорожной аварии с участием легковушки и грузовика нет
По данным полиции, 10 января около 16:50 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Гольдберговской и переулка Цигаревского.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" не предоставил преимущество в движении грузовику МАЗ, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение.
На водителя "Рено" полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: