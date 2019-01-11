11.01.2019 09:54

Пограничник хотел подкупить коллегу, чтобы не срывать контрабандные схемы (ФОТО)

В Харьковской области разоблачили сотрудника Государственной пограничной службы, который пытался подкупить коллегу



//facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он отметил, что заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Харьковского пограничного отряда задержали за попытку дачи неправомерной выгоды в сумме 300 долларов начальнику группы внутренней безопасности отдела внутренней безопасности по Харьковскому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности "Восток".

"Указанные денежные средства злоумышленник передавал за несоздание препятствий при прохождении им службы, а также за не разоблачение работником внутренней безопасности его противоправной деятельности по содействию неустановленным гражданским лицам в незаконном перемещении товаров через государственную границу Украины", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу" и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.