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11.01.2019  10:10   

Спасатели вызволили из снежного плена скорую помощь и более десятка других авто

За прошедшие сутки, 10 января, подразделения Службы «101» 7 раз привлекались на оказание помощи водителям на автодорогах Харьковской области.


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Всего спасатели оказали помощь 30 лицам и освободили 12 единиц автотранспортной техники, среди которых: 1 автомобиль скорой медицинской помощи, 2 грузовых и 9 легковых автомобиля. Данные события произошли на дорогах и населенных пунктах Чугуевского, Волчанского, Лозовского, Харьковского, Барвенковского и Сахновщинского районах области, а также в Киевском районе города Харькова. От Главного управления ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 20 человек личного состава. Путем буксировки спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей с просьбой, следить за синоптическими прогнозам, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий к улучшению ситуации на дорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  снег, заносы, харьков, район, машина, отряд, спасатели
 
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