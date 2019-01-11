Спасатели вызволили из снежного плена скорую помощь и более десятка других авто

За прошедшие сутки, 10 января, подразделения Службы «101» 7 раз привлекались на оказание помощи водителям на автодорогах Харьковской области.
Всего спасатели оказали помощь 30 лицам и освободили 12 единиц автотранспортной техники, среди которых: 1 автомобиль скорой медицинской помощи, 2 грузовых и 9 легковых автомобиля. Данные события произошли на дорогах и населенных пунктах Чугуевского, Волчанского, Лозовского, Харьковского, Барвенковского и Сахновщинского районах области, а также в Киевском районе города Харькова. От Главного управления ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 20 человек личного состава. Путем буксировки спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути.
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей с просьбой, следить за синоптическими прогнозам, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий к улучшению ситуации на дорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: