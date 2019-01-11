Правоохранителям передали семь десятков вандалов, «промышлявших» на ж/д

В 2018 году на Южной магистрали предотвращено 49 краж материальных ценностей железной дороги.
В течение 12 месяцев 2018 подразделениями службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» пресечена 49 краж материальных ценностей железной дороги на сумму 287 тыс. Грн. По подозрению в совершении краж задержаны и переданы в правоохранительные органы 70 граждан.
Кроме того, за этот период во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 693 человека. 622 правонарушителей привлечены к административной ответственности.
Чтобы предупредить хищение железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.
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В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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