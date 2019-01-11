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11.01.2019  10:30   

Правоохранителям передали семь десятков вандалов, «промышлявших» на ж/д

В 2018 году на Южной магистрали предотвращено 49 краж материальных ценностей железной дороги.


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В течение 12 месяцев 2018 подразделениями службы военизированной охраны регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» пресечена 49 краж материальных ценностей железной дороги на сумму 287 тыс. Грн. По подозрению в совершении краж задержаны и переданы в правоохранительные органы 70 граждан.

Кроме того, за этот период во время проведения оперативно-профилактических мероприятий за нарушение Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины, в частности, хождение путями в неопределенных местах и ​​незаконный проезд в грузовом поезде, работники службы военизированной охраны задержали 693 человека. 622 правонарушителей привлечены к административной ответственности.

Чтобы предупредить хищение железнодорожного имущества и грузов, работники военизированной охраны регионального филиала оперативно реагируют на случаи несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта, определяют и патрулируют наиболее криминогенные участки, станции и перегоны, сопровождающие грузы и тому подобное.

Источник:   пресс служба ЮЖД
 Тэги:  вандалы, южд, вокзал, харьков, охрана, патруль
 
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