20-летний парень выпрыгнул с девятого этажа

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня в Новобаварском районе
По данным полиции, 20-летний парень выпрыгнул из окна подъезда девятого этажа дома по улице Богомольца.
О происшествии в полицию 10 января в 15:40 сообщили медики.
На месте сотрудники полиции установили, что погибший является жителем данного дома. Предварительно, парень покончил жизнь самоубийством.
Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации данного события. Все обстоятельства устанавливаются.
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