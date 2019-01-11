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11.01.2019  10:51   

20-летний парень выпрыгнул с девятого этажа

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели парня в Новобаварском районе


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По данным полиции, 20-летний парень выпрыгнул из окна подъезда девятого этажа дома по улице Богомольца.

О происшествии в полицию 10 января в 15:40 сообщили медики.

На месте сотрудники полиции установили, что погибший является жителем данного дома. Предварительно, парень покончил жизнь самоубийством.

Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации данного события. Все обстоятельства устанавливаются.

Тэги:  суицид, полиция, харьков, окно, следствие
 
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