11.01.2019 10:39

Больной туберкулезом мужчина покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры

Мужчина стоял на учете у психиатра.



// ОТВ

На Харківщини чоловік покінчив життя самогубством Інші події 11.01.2019 10:04

41-річний житель Куп’янського району вистрибнув з вікна власної квартири, розташованої на 9-му поверсі багатоповерхового будинку. Подія сталася 10 січня о 16:16 в смт Ківшарівка. Попередньо встановлено, що чоловік хворів на туберкульоз. Зі слів дружини загиблого, він перебував на обліку у лікаря-психіатра та раніше висловлював думки про самогубство. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Куп'янського відділу поліції. Всі обставини зараз встановлюються. © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/na-xarkivshhini-cholovik-pokinchiv-zhittya-samogubstvom/

На Харківщини чоловік покінчив життя самогубством Інші події 11.01.2019 10:04

41-річний житель Куп’янського району вистрибнув з вікна власної квартири, розташованої на 9-му поверсі багатоповерхового будинку. Подія сталася 10 січня о 16:16 в смт Ківшарівка. Попередньо встановлено, що чоловік хворів на туберкульоз. Зі слів дружини загиблого, він перебував на обліку у лікаря-психіатра та раніше висловлював думки про самогубство. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Куп'янського відділу поліції. Всі обставини зараз встановлюються. © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/na-xarkivshhini-cholovik-pokinchiv-zhittya-samogubstvom/

Днем 10 января в поселке Ковшаровка Купянского района 41-летний мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажного дома.



Предварительно установлено, что мужчина болел туберкулезом. По словам жены погибшего, он состоял на учете у врача-психиатра и ранее высказывал мысли о самоубийстве.



Информация внесена в журнал единого учета Купянского отдела полиции. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.