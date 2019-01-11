Больной туберкулезом мужчина покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры

Мужчина стоял на учете у психиатра.
41-річний житель Куп’янського району вистрибнув з вікна власної квартири, розташованої на 9-му поверсі багатоповерхового будинку.
Подія сталася 10 січня о 16:16 в смт Ківшарівка. Попередньо встановлено, що чоловік хворів на туберкульоз. Зі слів дружини загиблого, він перебував на обліку у лікаря-психіатра та раніше висловлював думки про самогубство.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Куп'янського відділу поліції. Всі обставини зараз встановлюються.
41-річний житель Куп’янського району вистрибнув з вікна власної квартири, розташованої на 9-му поверсі багатоповерхового будинку.
Подія сталася 10 січня о 16:16 в смт Ківшарівка. Попередньо встановлено, що чоловік хворів на туберкульоз. Зі слів дружини загиблого, він перебував на обліку у лікаря-психіатра та раніше висловлював думки про самогубство.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Куп'янського відділу поліції. Всі обставини зараз встановлюються.
Днем 10 января в поселке Ковшаровка Купянского района 41-летний мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажного дома.
Предварительно установлено, что мужчина болел туберкулезом. По словам жены погибшего, он состоял на учете у врача-психиатра и ранее высказывал мысли о самоубийстве.
Информация внесена в журнал единого учета Купянского отдела полиции. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
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Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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