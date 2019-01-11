11.01.2019 12:31

Харьковские спасатели отправились тушить пожар в Люботин (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по Алексеевскому въезду в Люботине поступило 11 января в 5:15.



К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и кровли, а также внутренние конструкции дома на общей площади около 100 кв.м.

Дополнительно к месту пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне из Новобаварского района города Харькова.



В 6:25 пожар был локализован, а в 11:39 полностью ликвидирован.

На пожаре пострадали 34-летняя владелица дома и ее 34-летний муж. Они получили незначительные ожоги лица, рук и ног. Бригадой медиков им была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Причина возникновения пожара устанавливается.