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11.01.2019  12:31   

Харьковские спасатели отправились тушить пожар в Люботин (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном жилом доме по Алексеевскому въезду в Люботине поступило 11 января в 5:15.

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и кровли, а также внутренние конструкции дома на общей площади около 100 кв.м.

Дополнительно к месту пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне из Новобаварского района города Харькова.

В 6:25 пожар был локализован, а в 11:39 полностью ликвидирован.

На пожаре пострадали 34-летняя владелица дома и ее 34-летний муж. Они получили незначительные ожоги лица, рук и ног. Бригадой медиков им была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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