Харьковские спасатели отправились тушить пожар в Люботин (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме
Сообщение о пожаре в частном жилом доме по Алексеевскому въезду в Люботине поступило 11 января в 5:15.
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и кровли, а также внутренние конструкции дома на общей площади около 100 кв.м.
Дополнительно к месту пожара было направлено отделение службы спасения на автоцистерне из Новобаварского района города Харькова.
В 6:25 пожар был локализован, а в 11:39 полностью ликвидирован.
На пожаре пострадали 34-летняя владелица дома и ее 34-летний муж. Они получили незначительные ожоги лица, рук и ног. Бригадой медиков им была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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