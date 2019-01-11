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11.01.2019  13:19   

Праздничный разгон колядников полицией в метро (ВИДЕО)

Метрополитен ссылается на несогласованность выступления артистов.


//newsroom.kh.ua
Вчера в соцсети была опубликована видеозапись выступления колядников на станции "Исторический музей". Однако концерт с участием детей и взрослых вызвал недовольством со стороны персонала подземки и правоохранителей. Так, в частности, сотрудник охраны убеждает выступающих, что "это запрещено", а полицейский требует "заканчивать" и покинуть территорию станции.
 
"Ребят, прекращаем петь и поднимаемся на улицу. Ну есть же правила метрополитена", - спорит с организаторами один из стражей порядка.
 
После этого колядники заходят в вагон, где продолжают петь, а затем выступают на станции "Университет".
 
Как сообщает ΝR, в самом КП пояснили, что выступающие нарушили сразу несколько правил метрополитена, согласно которым пассажирам нельзя проводить публичные мероприятия, петь и играть на музыкальных инструментах, а также осуществлять коммерческую деятельность без письменного разрешения перевозчика.
 
"Если бы мероприятие было с нами согласовано, то на станции находился бы персонал для помощи организаторам. Выбрали бы удачное место, чтобы не мешать пассажиропотоку и не заглушать музыкой объявления", - рассказали на предприятии.
 
В пресс-службе областной полиции, в свою очередь, рассказали, что проведут служебную проверку и дадут оценку действиям своих сотрудников в метро. О ее результатах силовики сообщат позднее.
Тэги:  разгон колядников, полиция, харьков
 
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