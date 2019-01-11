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11.01.2019  13:32   

ДТП на трамвайных путях изменило трафик на Салтовке

Авария произошла утром 11 января.


// Facebook/ХС

О столкновении сообщили очевидцы в социальных сетях.

На перекрестке улиц Пешкова и Академика Павлова, на трамвайных путях столкнулись автомобиль-цистерна и внедорожника.

Движение трамваев временно заблокировано.

По словам очевидцем трамваи 27-го маршрута на время оформления ДТП ходят через гидропарк.

Тэги:  дтп, харьков
 
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