ДТП на трамвайных путях изменило трафик на Салтовке

Авария произошла утром 11 января.
О столкновении сообщили очевидцы в социальных сетях.
На перекрестке улиц Пешкова и Академика Павлова, на трамвайных путях столкнулись автомобиль-цистерна и внедорожника.
Движение трамваев временно заблокировано.
По словам очевидцем трамваи 27-го маршрута на время оформления ДТП ходят через гидропарк.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: