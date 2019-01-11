11.01.2019 13:49

Угонщик дорого заплатит за неудачную поездку на угнанном внедорожнике

Пьяный мужчина разбил украденную машину.



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Киевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который угнал внедорожник и устроил на нем ДТП. Соответствующий документ был опубликован в .

По данным следствия, в декабре 2012 года уроженец села работал маляром в компании "Элакс". После алкогольных возлияний он забрался в стоявший на территории предприятия автомобиль Mitsubishi Pajero и попробовал проехать по двору, однако попал в аварию. Силовики также выяснили, что в феврале 2015 года злоумышленник вместе со знакомым похитил из чужого дома фотоаппарат Canon стоимостью более семи тысяч гривен.

Согласно показаниям самого подсудимого, в день происшествия он употреблял спиртные напитки вместе со своими друзьями. Мужчине удалось один раз прокатить их на чужом джипе, но во время второй попытки он врезался в стоящий автобус. Кроме того, обвиняемый признал свою вину в краже и согласился возместить автовладельцу ущерб.

За угон транспортного средства, нанесший значительный материальный вред, а также за похищение чужого имущества в составе группы лиц суд приговорил экс-маляра к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом по действовавшему на момент его ареста "закону Савченко" мужчине предстоит провести за решеткой всего несколько месяцев. Кроме того, подсудимому предстоит компенсировать владельцу Mitsubishi Pajero 295 тысяч гривен материального и морального ущерба. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.