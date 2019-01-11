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11.01.2019  14:47   

Смертельная дробь: мужчина случайно пристрелил товарища

В пригороде Харькова случайно нажал на спусковой крючок охотничьего ружья и смертельно ранил знакомого.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 января в полицию поступила информации о констатации бригадой скорой помощи смерти 42-летнего жителя пгт. Кегичевка.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра тела погибшего эксперты обнаружили рваную рану на предплечье и грудной клетке, в области сердца и плеча отверстия от дроби из патрона.
 
В ходе проведения следственных действий было установлено, что утром 42-летний мужчина находился в гостях у своего 41-летнего товарища. В ходе совместного распития спиртных напитков, гость попросил у хозяина дома посмотреть его охотничье ружье.
 
Через некоторое время владелец оружия хотел положить ее в сейф и попросил вернуть ружье. Однако мужчина не захотел ее возвращать. Тогда хозяин дома попытался осторожно забрать ее из рук товарища. В это время тот резко отпустил ружье, от чего владелец оружия споткнулся об диван и случайно нажал на спусковой крючок и ранил знакомого.От полученных телесных повреждений он скончался.
 
С места происшествия сотрудники полиции изъяли охотничье ружье «ТОЗ-34ЕР», на которую у 41-летнего мужчины есть соответствующее разрешение.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 сек. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. Все обстоятельства устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, случайно пристрелил, харьков
 
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