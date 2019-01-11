11.01.2019 14:19

Субъект, обчищавший гаражи, пойман копами (ФОТО)

На счету пойманного на горячем преступника не менее четырех краж.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе розыска сотрудники уголовного розыска Балаклейского отдела полиции установили лисность преступника и задержали при попытке совершения кражи.

Мужчина перепрыгнул через забор чужого дома и хотел вынести из подсобного помещения электроинструменты, но ему помешали полицейские.

- В ходе дальнейшего досудебного расследования оперативники также установили причастность данного лица к совершению еще нескольких преступлений, - рассказал начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук. - Это кражи из гаражей и подсобного помещения.

Злоумышленник выносил все, что попадалось под руку и имело хоть какую-то ценность – автомобильные компрессоры, перфораторы, кабель и другие электроинструменты. Сейчас нами проверяется причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений на территории района.

Благодаря оперативной работе полицейских часть похищенных вещей была изъята. После проведения необходимых экспертиз они будут возвращены владельцам.

По указанным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.