Главная Новости Криминал и происшествия Среднеазиатский «турист» за взятку хотел пешком нелегально покинуть Харьковщину
11.01.2019  15:45   

Среднеазиатский «турист» за взятку хотел пешком нелегально покинуть Харьковщину

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, попытку дачи взятки зафиксировали вчера, 10 января, пограничники Харьковского отряда.


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По сведениям ГНСУ, в пункте пропуска «Плетеневка» во время пограничного контроля в паспортном документе 38-летнего гражданина Узбекистана, который следовал пешком из Украины были обнаружены отметки о пересечении государственной границы, которые не соответствуют установленному образцу.

Чтобы избежать ответственности и беспрепятственно пересечь границу гражданин предложил правоохранителям денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей. Пограничники от предложения отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и после составления всех необходимых документов гражданина передали сотрудникам Национальной полиции.

В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  погранотряд, харьков, взятка, узбек, паспорт
 
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