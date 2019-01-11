11.01.2019 16:32

На ХТЗ столкнулись ВАЗ и Mitsubishi: у мужчины перелом, женщины отделались ушибами (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 10 января в 18:59 на перекрестке проспектов Александровском и Архитектора Алешина.



// Нацполиция

В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Mitsubishi в больницу с переломом ноги был доставлен 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ».



Кроме водителя ВАЗа, в медицинское учреждение были доставлены 20-летняя пассажирка данной машины, 37-летняя водитель и 33-летняя пассажирка иномарки. Все женщины получили легкие телесные повреждения. После осмотра врачей они были отпущении домой.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.





