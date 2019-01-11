11.01.2019 17:30

Под Харьковом фура слетела в кювет

На Балаклейщине водитель грузового автомобиля «Volvo» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.



// Нацполиция

Авария произошла 10 января на автодороге «Шевченково - Балаклея - Первомайский - Кегичевка» вблизи села Яковенково.

В результате происшествия 61-летнего мужчину доставили в районную больницу. Состояние мужчины врачи оценивают как стабильное.



Работники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.