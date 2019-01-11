Под Харьковом фура слетела в кювет

На Балаклейщине водитель грузового автомобиля «Volvo» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
Авария произошла 10 января на автодороге «Шевченково - Балаклея - Первомайский - Кегичевка» вблизи села Яковенково.
В результате происшествия 61-летнего мужчину доставили в районную больницу. Состояние мужчины врачи оценивают как стабильное.
Работники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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