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11.01.2019  17:30   

Под Харьковом фура слетела в кювет

На Балаклейщине водитель грузового автомобиля «Volvo» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.


// Нацполиция

Авария произошла 10 января на автодороге «Шевченково - Балаклея - Первомайский - Кегичевка» вблизи села Яковенково.

В результате происшествия 61-летнего мужчину доставили в районную больницу. Состояние мужчины врачи оценивают как стабильное.

Работники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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