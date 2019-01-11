11.01.2019 17:55

В Харькове суд оставил за решеткой бывшего АТО-шника, подозреваемого в рэкете

Апелляционный суд оставил под стражей 31-летнего подозреваемого в вымогательстве денег с бизнесмена



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Коллегия судей Харьковского апелляционного суда оставила без изменений решение следственного судьи, которой продлен срок содержания под стражей 31-летнему харьковчанину по подозрению в вымогательстве денег с бизнесмена (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины).

В суде напомнили, что 31-летний харьковчанин подозревается в совершении нападения на строительную площадку, где сводилась АЗС, и в вымогательстве от владельца площадке 50 000 долларов в обмен на то, что он и его товарищи не будут препятствовать дальнейшему строительству.

Киевский районный суд Харькова 11 декабря продолжил подозреваемому срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2019 включительно. Также был установлен размер залога - 140 960 грн.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Мужчина в июле 2018, вместе с друзьями, совершил нападение на строительную площадку, где строилась АЗС. Нападавшие повредили ограждение и стройматериалы.

После этого подозреваемый встретился с представителем владельца площадки и требовал у него 50 тыс. долларов в обмен на то, что он и его товарищи не будут препятствовать дальнейшему строительству. Затем сумму уменьшили до 30 тыс. долларов.

Вымогатель и его друзья убедили представителя бизнесмена, что в случае отказа строительные работы на АЗС будут принудительно остановлены.

В середине августа представитель застройщика передал вымогателям 10 тыс. долларов.

13 сентября во время получения второго «транша» подозреваемый был задержан. Его подельник угрожал стражам порядка боевой гранатой и был ликвидирован.

Вымогатели оказались бывшими бойцами АТО. В своей преступной деятельности они прикрывались Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции.