В Харькове суд оставил за решеткой бывшего АТО-шника, подозреваемого в рэкете

Апелляционный суд оставил под стражей 31-летнего подозреваемого в вымогательстве денег с бизнесмена
Коллегия судей Харьковского апелляционного суда оставила без изменений решение следственного судьи, которой продлен срок содержания под стражей 31-летнему харьковчанину по подозрению в вымогательстве денег с бизнесмена (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины).
В суде напомнили, что 31-летний харьковчанин подозревается в совершении нападения на строительную площадку, где сводилась АЗС, и в вымогательстве от владельца площадке 50 000 долларов в обмен на то, что он и его товарищи не будут препятствовать дальнейшему строительству.
Киевский районный суд Харькова 11 декабря продолжил подозреваемому срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2019 включительно. Также был установлен размер залога - 140 960 грн.
Апелляционный суд оставил это решение без изменений.
Мужчина в июле 2018, вместе с друзьями, совершил нападение на строительную площадку, где строилась АЗС. Нападавшие повредили ограждение и стройматериалы.
После этого подозреваемый встретился с представителем владельца площадки и требовал у него 50 тыс. долларов в обмен на то, что он и его товарищи не будут препятствовать дальнейшему строительству. Затем сумму уменьшили до 30 тыс. долларов.
Вымогатель и его друзья убедили представителя бизнесмена, что в случае отказа строительные работы на АЗС будут принудительно остановлены.
В середине августа представитель застройщика передал вымогателям 10 тыс. долларов.
13 сентября во время получения второго «транша» подозреваемый был задержан. Его подельник угрожал стражам порядка боевой гранатой и был ликвидирован.
Вымогатели оказались бывшими бойцами АТО. В своей преступной деятельности они прикрывались Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции.
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