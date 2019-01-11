11.01.2019 18:16

Любовник дочери развращал внучку

С таким обвинением выступила бабушка.



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Как сообщает NewsRoom в Харькове женщина обвинила сожителя дочери в развращении 10-летнего ребенка.

По словам 59-летней женщины, о произошедшем ей рассказала внучка. Девочка пожаловалась, что в период с ноября по декабрь 2018 года 42-летний сожитель матери развращал ее: демонстрировал свой половой орган, трогал в интимных местах и совершал другие действия сексуального характера. Следователи приняли решение об открытии уголовного производства по статье 156 УК Украины ("развращение несовершеннолетних").