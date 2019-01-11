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11.01.2019  18:16   

Любовник дочери развращал внучку

С таким обвинением выступила бабушка.


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Как сообщает NewsRoom в Харькове женщина обвинила сожителя дочери в развращении 10-летнего ребенка. 
 
По словам 59-летней женщины, о произошедшем ей рассказала внучка. Девочка пожаловалась, что в период с ноября по декабрь 2018 года 42-летний сожитель матери развращал ее: демонстрировал свой половой орган, трогал в интимных местах и совершал другие действия сексуального характера. Следователи приняли решение об открытии уголовного производства по статье 156 УК Украины ("развращение несовершеннолетних").
 
Напомним, что осенью 2018 года женщина обвинила в развращении дочери друга сына, а в другом случае отчим оказался педофилом и сел на восемь лет.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  любовник-извращенец, развращал внучку, харьков
 
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