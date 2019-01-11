11.01.2019 19:23

Убийство Алисы Онищук: полиция проверяет одноклассников погибшей девочки

Полицейские продолжают поиски подозреваемых по делу об убийстве девушки-подростка.



segodnya.ua

Как отмечает портал Politeka, уже три месяца продолжается расследование изнасилования 15-летней студентки Харьковского архитектурно-строительного колледжа Алисы Онищук. Недалеко от сел Покотиловка и Бабаи было найдено тело юной Алисы, вскоре после чего правоохранители проверили тысячи звонков, опросили сотни людей, изучили видеозаписи с видеорегистраторов и камер наружного наблюдения.

Но убийцу так и не нашли . На данный момент полицейские нашли паспортные данные всех одноклассников убитой студентки.

Ранее пропажа и убийство 15-летней Алисы Онищук напугали односельчан девушки из поселка Бабаи на Харьковщине. Семью Онищуков там мало кто знал. Они арендовали дом, жилы тихо, ни с кем не общались.

Мама одна воспитывала двух дочек. Старшая — Алиса, ходила в школу в соседнее село, в Покотиловку. Только в этом году она поступила в строительный колледж в Харькове.

Алиса вышла из дома и пошла на железнодорожную станцию, чтобы успеть на занятия и пропала . 3 ноября ее изуродованное тело нашли в лесополосе. Трагедия повергла ее односельчан в шок.

«Ну, я не знаю, кто это, что это. Говорят, вроде должна была пойти в училище, но не дошла… В шоке все, конечно, и очень страшно, вот за детьми ходим в школу, потому что средь бела дня все-таки», — рассказала жительница села Бабаи.

Активисты же показали примерную дорогу, по которой могла идти девочка. Чтобы срезать путь, местные идут через лес на станцию. Как только начинает темнеть, там становится очень жутк о. Но было утро, и, скорее всего, девочка спешила.

Мама Алисы потом рассказала, что через несколько часов она шла той же дорогой и нашла кроссовок дочки. Затем женщина поехала в колледж, но на занятиях ее дочь никто не видел.

Полиция продолжает работать на месте преступления. У них уже есть фоторобот преступника. Также известно, что у девушки исчез рюкзак, в котором был паспорт, телефон и личные вещи. Когда ее нашли, она была одета.