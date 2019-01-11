11.01.2019 19:57

Теракт у Дворца спорта: избитый подозреваемый и суд

Прокуратуре поручено установить обстоятельства получения повреждений подсудимым, который содержится в учреждении исполнения наказаний.



mykharkov.info

Как сообщает Depo.Харкив, по словам адвоката потерпевших Олега Головкова во время прошлого заседания, прошедшего 9 января, суд исследовал часть приобщенных к материалам дела вещественных доказательств. В частности, изъятые при обыске по месту жительства обвиняемых пакеты, где хранились гранаты Ф-1 и пидшивачи. А также были изучены материалы по отбору биологических образцов подсудимых.

Головков заметил, что один из подсудимых - Виктор Тетюцький - заявил ходатайство об отмене меры пресечения. Его ходатайство поддержали двое других подсудимых. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Кроме этого, по словам адвоката, подсудимый Владимир Дворников был доставлен в зал суда с синяками под глазами. Представителям Фемиды он заявил о давлении. Реагируя на это заявление, суд постановил поручить прокуратуре Харьковской области установить обстоятельства появления травм, в случае выявления фактов нарушения прав Дворникова - открыть производство.

Головков добавил, что подсудимый Дворников на суде также объявил о том, что начал голодовку.

Следующее заседание назначено на 15:00 среды, 16 января.

Наопним, что 22 февраля 2015 в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова (ныне - проспект Петра Григоренко) произошел взрыв, впоследствии квалифицирован как теракт. В результате теракта погибли 4 человека и 9 получили ранения.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин - Владимир Дворников, Виктор Тетюцький и Сергей Башлыков. Дело слушает Фрунзенский райсуд Харькова.