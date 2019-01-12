Обвал крыши на Масельского: полиция расследует обстоятельства (ФОТО, ВИДЕО)

12.01.2019 11:09

От обвала крыши пострадали три женщины.

Как сообщает ГУ Нацполиции, продолжается расследование обстоятельств, несчастного случая на Масельского.

Информация о том, что на территории рынка на проспекте Московском, произошел обвал недостроенного металлической конструкции площадью 50 кв. метров, поступила в дежурную часть Немышлянская отдела полиции 11 января около 19:45.

По предварительным данным , на проспекте Московском возле станции метро имени Александра Масельского произошло падение недостроенного конструкции, под которой в это время находились люди.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В результате происшествия в медицинское учреждение были госпитализированы три женщины.

68 и 28-летние пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя девушка - закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника.

В настоящее время в медицинское учреждение доставлены три человека. Состояние потерпевших врачи оценивают как удовлетворительное.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Работники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Как сообщает ГУ ГСЧС 11 января в 19 :43 в г. Харьков по проспекту Московскому, 256 произошло разрушение металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона, в результате чего пострадали 3 женщины 1951, 1991 и 1992 годов рождения, которых госпитализировали в 4-й клинической больницы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

От ГСЧС привлекалось 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

По состоянию на 20:57 спасательные работы завершены. Причины происшествия выясняются.

На месте происшествия работала оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Волобуевым А.В., директор департамента взаимодействия с правоохранительными органами Максимов А.М. прокуратура района, ГУ национальной полиции.