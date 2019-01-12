12.01.2019 13:14

С пистолетом наголо: разбойник, напавший на студентку в ее доме, пойман благодаря автомобилю (ФОТО)

Скорость исчезновения с места преступления не всегда помогает грабителю.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Московский отдел полиции обратилась 18-летняя студентка харьковской академии с заявлением о том, что 9 января неизвестный мужчина угрожал ей стартовым пистолетом и под угрозой физического насилия проник в арендованного домовладения потерпевшей. Забрал мобильный телефон и ноутбук, после чего уехал с места происшествия на своем автомобиле.

Потерпевшая запомнила номера машины и сообщила в полицию. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска отдела вместе с приданими силами задержали за совершение преступления 28-летнего мужчину.

11 января следственным Московского отдела полиции ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.