12.01.2019 14:32

Более 20 автолюбителей выручили из снежного плена харьковские спасатели

За прошедшие сутки спасатели оказали помощь водителям 11-х автомобилей, застрявших на заснеженных участках дорог.



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Как сообщает ГУ ГСЧС, за прошедшие сутки, подразделения Службы «101» 8 раз привлекались на оказание помощи водителям на автодорогах Харьковской области.

Всего спасатели оказали помощь 23 лицам и освободили 11 единиц автотранспортной техники, среди которых: 2 автомобиля скорой медицинской помощи, 4 грузовых и 5 легковых автомобиля.

Данные события произошли на дорогах и населенных пунктах Первомайского, Балаклейского, Лозовского, Харьковского, Барвенковского и Сахновщинского районах области, а также в Московском районе города Харькова. От Главного управления ДСНС привлекалось 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Путем буксировки спасатели вытаскивали машины из сложных отрезков пути.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к водителям, особенно грузовых автомобилей с просьбой, следить за синоптическими прогнозам, при выборе маршрута отдавать приоритет наиболее проездным трассам, а на время осложнения погодных условий к улучшению ситуации на дорогах, быть готовыми переждать непогоду дома или в специально отведенных для этого местах.