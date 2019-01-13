13.01.2019 12:21

Не вполне нормальная женщина под Харьковом нашла смерть в ванной (ФОТО)

Несчастная задохнулась, та как не смогла выбраться из помещения.



https://www.facebook.com/groups/142585602950825

Как сообщает Город Х, утром в субботу, 12 января 2018 года в поселке Эсхар Чугуевского района загорелась квартира в двухэтажном доме по улице Богдана Хмельницкого, 2. Об этом сообщила жительница этого дома Анна Насонова.

«Сегодня утром у нас случилось большое горе - загорелась квартира у нашей горе-соседки. Помните, я выставляла про нее посты? Так вот, трагедия произошла. Сама соседка задохнулась в ванной комнате. От огня и тушения пожара пострадали квартиры других жильцов», - написала Анна Насонова в социальной сети.

По ее словам, жители дома неоднократно обращались в поселковый совет, писали письма в ЦРБ с просьбами определить женщину в лечебницу. Поссовет сделал запросы в полицию, санстанцию и пожарную службу, отреагировали только из санстанции.

Ситуация назревала давно, поэтому обсуждая последствия пожара, женщины испольщуют всю цветистость языка, для характеристики виновников.

«Все знали, что ей отрезали свет, и по квартире она ходила со свечкой, но никто на это не реагировал, мы стучали в закрытую дверь, наших просьб о помощи по сути никто не слышал, и не слушал, только разводили руками и отвечали, что не знают, что с ней делать. Наверное, думали, что мы шутим. А что теперь делать нам? Слава Богу, что соседи не пострадали, а ведь в нашем подъезде четверо детей, в соседнем детки. С кого теперь спрашивать?» - задается в отчаянии вопросом Анна Насонова.

Всем, кто вынужден проживать по соседству с психически больными людьми, женщина посоветовала быть бдительными.

«За них отвечать службы не хотят, а страдают ни в чем не повинные люди. А потом будут обвинять соседей, что сидели и молчали. Так вот, мы не молчали, мы взывали о помощи, но, увы, результата нет, а исход плачевный», - поделилась Анна Насонова.