13.01.2019 14:49

Безумный поступок в центре Харькова: мужчина выбросил в окно своего сына

Под Харьковом копы задержали мужчину, который выбросил 5-летнего ребенка из окна 4 этажа.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в районной полиции 13 января около 02:00.

По предварителной информации, мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Полицейские задержали за совершение преступления 40-летнего жителя города Чугуев. Мужчина свою вину не отрицает.

Установлено, что накануне он употреблял алкоголь.

Семья пострадавшего характеризуется положительно, на учетах в полиции не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.