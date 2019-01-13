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13.01.2019  14:49   

Безумный поступок в центре Харькова: мужчина выбросил в окно своего сына

Под Харьковом копы задержали мужчину, который выбросил 5-летнего ребенка из окна 4 этажа.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о происшествии поступило в районной полиции 13 января около 02:00.
 
По предварителной информации, мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
Полицейские задержали за совершение преступления 40-летнего жителя города Чугуев. Мужчина свою вину не отрицает.
 
Установлено, что накануне он употреблял алкоголь.
 
Семья пострадавшего характеризуется положительно, на учетах в полиции не состоит.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  выбросил в окно ребенка, харьков
 
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