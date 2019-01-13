13.01.2019 17:08

Плохая новость для домашних тиранов: за насилие в семье можно отдохнуть в тюрьме

Полиция информирует граждан о том, что изменился Уголовный кодекс.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, отныне за совершение домашнего насилия предусмотрена уголовная ответственность.

11 января 2019 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями» от 06.12.2017 № 2227-VIII. Уголовный кодекс Украины дополнен статьями 91-1 (ограничительные меры, применяемые к лицам, совершивших домашнее насилие), 126-1 (домашнее насилие) и 390-1 (неисполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков).

Если ранее до семейного насильника возможно было применить только меры административного воздействия (ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде общественных работ или административного ареста), то отныне за совершение домашнего насилия обидчик будет нести и уголовную ответственность. За домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супруги или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, статья 126-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Согласно ст. 91-1 Уголовного кодекса Украины, к лицам, совершивших домашнее насилие, могут применяться ограничительные меры: «В интересах потерпевшего от преступления, связанного с домашним насилием, одновременно с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или с освобождением из оснований, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, от уголовной ответственности или наказания, суд может применить к лицу, совершившему бытовое насилие, один или несколько ограничительных мер, согласно которого (которых) на осужденного могут быть возложены следующие обязанности:

1) запрет находиться в месте совместного проживания с лицом, которая пострадала от домашнего насилия;

2) ограничение общения с ребенком в случае, если домашнее насилие совершено в отношении ребенка или в его присутствии;

3) запрет приближаться на определенное расстояние к месту, где лицо, которая пострадала от домашнего насилия, может постоянно или временно проживать, временно или систематически находиться в связи с работой, обучением, лечением или по другим причинам;

4) запрет переписки, телефонных переговоров с лицом, которая пострадала от домашнего насилия, других контактов через средства связи или электронных коммуникаций лично или через третьих лиц;

5) направление для прохождения программы для обидчиков или пробаційної программы.

За умышленное неисполнение ограничительных мер, ограничительных предписаний или непрохождение программы для обидчиков лицо, совершившее бытовое насилие, будет наказываться согласно ст. 390-1 Уголовного кодекса Украины арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет.