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14.01.2019  08:19   

Незаконно переходя границы, мужчина рискновал остаться без рук и ног

При попытке незаконного пересечения государственной границы правонарушитель получил обморожения.


// Госпогранслужба

Инцидент произошел в субботу, 12 января. Рядом с российско границей военнослужащие Харьковского погранотряда обнаружили мужчину без документов.

У нарушителя наблюдались признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд оказал мужчине первичную медицинскую помощь и доставил в отдел «Волчанск».

Выяснилось, что 30-летний гражданин Украины недавно был осужден за незаконное производство и сбыт наркотических веществ. Задержанный рассказал, что он бежал из Киева, где находился под домашним арестом, и пытался незаконно попасть на территорию РФ, чтобы избежать уголовной ответственности, и заблудился.

Сейчас нарушитель находится под охраной в Волчанской районной больнице. В отношении гражданина составлены протоколы об административном правонарушении, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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