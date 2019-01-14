Четверолапый охранник границы задержал пассажира с наркотиками (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 января Звезды обещают продуктивный день, воспользуйтесь этим. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.