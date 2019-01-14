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14.01.2019  09:21   

Четверолапый охранник границы задержал пассажира с наркотиками (ВИДЕО)

В пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители обнаружили партию вещества растительного происхождения.


// Госпогранслужба

Наркотики вез 36-летний пассажир автомобиля «Рено», который направлялся в Россию.

При осуществлении погранично-таможенного оформления на автомобиль сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества.

В процессе углубленного осмотра багажного отделения авто, среди личных вещей, общая обзорная группа обнаружила полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета, предварительно марихуаной.

Сейчас зелье изъято и вместе с владельцем передано компетентным органам. Продолжается экспертиза.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
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