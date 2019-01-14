Четверолапый охранник границы задержал пассажира с наркотиками (ВИДЕО)

В пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители обнаружили партию вещества растительного происхождения.
Наркотики вез 36-летний пассажир автомобиля «Рено», который направлялся в Россию.
При осуществлении погранично-таможенного оформления на автомобиль сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества.
В процессе углубленного осмотра багажного отделения авто, среди личных вещей, общая обзорная группа обнаружила полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета, предварительно марихуаной.
Сейчас зелье изъято и вместе с владельцем передано компетентным органам. Продолжается экспертиза.
Звезды обещают продуктивный день, воспользуйтесь этим. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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давл.:
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