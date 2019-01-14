Пожар в 16-этажке на Алексеевке: мужчине не хватило нескольких метров выбраться из огня (ВИДЕО)

В воскресенье спасатели ликвидировали пожар в 16-этажке, во время которой погиб человек.
Сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме по проспекту Победы, 65-б поступило на номер «101» в 6:12.
Жители этого дома сообщали о возгорании в квартире на 11-м этаже.
Два пожарно-спасательных отделения на автоцистернах и автолестница 32-й части ГСЧС немедленно отправились на вызов.
Прибыв, спасатели, вооруженные аппаратами защиты органов дыхания, немедленно пошли в разведку, в ходе которой обнаружили тело погибшего хозяина старше 60 лет. Он находился в коридоре неподалеку входной двери. Чтобы спастись мужчине не хватило нескольких метров.
Горение происходило в жилой комнате на площади 4 кв.м. Горели вещи домашнего обихода и хлам, который погибший приносил домой отовсюду.
В 6:50 пожарные оперативно локализовали пожар и в 7:29 полностью ликвидировали его.
По предварительным данным причиной этого чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с огнем.
Звезды обещают продуктивный день, воспользуйтесь этим. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажн.:
давл.:
ветер: