Под весом снега обрушилась главная новогодняя сцена в Чугуеве (ФОТО)

Погнулись металлические конструкции, и обвалилась брезентовая крыша сцены.
О происшествии сообщили в паблике города Чугуева.
«По счастливой случайности обошлось без жертв, так как на новогодние праздники площадь кишит играющими детьми», – написали очевидцы.
Обрушение сцены на Соборной площади в Чугуеве произошло в пятницу, 11 января, после снегопада, рассказал Depo.Харкив депутат Чугуевского городского совета Роман Лихачев.
По его словам, под тяжестью снега порвалась брезентовая крыша сцены, также погнуты железные конструкции, которые держат сцену.
В таком виде конструкция простояла все выходные, по словам депутата демонтировать сцену начнут в понедельник.
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