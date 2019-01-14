14.01.2019 09:01

Под весом снега обрушилась главная новогодняя сцена в Чугуеве (ФОТО)

Погнулись металлические конструкции, и обвалилась брезентовая крыша сцены.



// Facebook/ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ

О происшествии сообщили в паблике города Чугуева.

«По счастливой случайности обошлось без жертв, так как на новогодние праздники площадь кишит играющими детьми», – написали очевидцы.

Обрушение сцены на Соборной площади в Чугуеве произошло в пятницу, 11 января, после снегопада, рассказал Depo.Харкив депутат Чугуевского городского совета Роман Лихачев.



По его словам, под тяжестью снега порвалась брезентовая крыша сцены, также погнуты железные конструкции, которые держат сцену.

В таком виде конструкция простояла все выходные, по словам депутата демонтировать сцену начнут в понедельник.