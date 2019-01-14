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14.01.2019  09:51   

На Клочковской – ДТП с пострадавшим

Авария произошла 13 января около 1:15 на ул. Клочковская, 190.


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Участниками происшествия стали автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Prado, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, пострадал водитель ВАЗа, бригада скорой госпитализировала его в больницу.

Обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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