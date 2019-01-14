14.01.2019 09:34

В первый день после каникул в харьковской школе ищут взрывчатку

Полицейские проверяют информацию о заминировании школы.



// Город Х

14 января в 7:22 в полицию поступил телефонный звонок о том, что в гимназии 163 на улице Луи Пастера заложена взрывчатка.

Зантия в гимназии отменили, школьников отправили по домам.



На месте работают следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.