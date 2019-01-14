Главная Новости Криминал и происшествия В первый день после каникул в харьковской школе ищут взрывчатку
14.01.2019  09:34   

В первый день после каникул в харьковской школе ищут взрывчатку

Полицейские проверяют информацию о заминировании школы.


// Город Х

14 января в 7:22 в полицию поступил телефонный звонок о том, что в гимназии 163 на улице Луи Пастера заложена взрывчатка.

Зантия в гимназии отменили, школьников отправили по домам.

На месте работают следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.01 Криминал и происшествия Неизвестного, «заминировавшего» Волчанский отдел полиции, вычислили в считанные часы 26.12 Криминал и происшествия В Покотиловке сообщили о взрывчатке в здании суда 14.11 Криминал и происшествия Неизвестные сообщили о минировании двух школ Харькова (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)
 
 

Видео

В Харькове простились с Леонидом Исаевым
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 