В первый день после каникул в харьковской школе ищут взрывчатку

Полицейские проверяют информацию о заминировании школы.
14 января в 7:22 в полицию поступил телефонный звонок о том, что в гимназии 163 на улице Луи Пастера заложена взрывчатка.
Зантия в гимназии отменили, школьников отправили по домам.
На месте работают следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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