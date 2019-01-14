На ХТЗ женщина выпала из окна пятого этажа

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 января Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 января С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.