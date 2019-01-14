На ХТЗ женщина выпала из окна пятого этажа

Пострадавшую отвезли в «неотложку».
Инцидент произошел около шести часов утра 14 января на улице Библика.
42-летняя женщина выпала из окна 5-го этажа жилого дома.
Потерпевшая с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, СГМ, ушиб грудной клетки госпитализирована в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.
Факт зарегистрирован в журнале единого учета. Полиция проводит дальнейшую проверку.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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давл.:
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