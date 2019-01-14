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14.01.2019  10:05   

На ХТЗ женщина выпала из окна пятого этажа

Пострадавшую отвезли в «неотложку».


//kherson.net.ua

Инцидент произошел около шести часов утра 14 января на улице Библика.

42-летняя женщина выпала из окна 5-го этажа жилого дома.

Потерпевшая с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, СГМ, ушиб грудной клетки госпитализирована в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Факт зарегистрирован в журнале единого учета. Полиция проводит дальнейшую проверку.

Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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