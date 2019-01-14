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14.01.2019  10:23   

Крупное ДТП под Харьковом: четверо погибших (ФОТО)

Около 8:00 понедельника, 14 января, на автодороге недалеко от Чугуева столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Hyundai.


// Нацполиция

По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека (один из микроавтобуса и трое из  Hyundai). Детей среди погибших нет. Пострадали 11 человек, которые были в микроавтобусе.
 
На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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