Крупное ДТП под Харьковом: четверо погибших (ФОТО)

Около 8:00 понедельника, 14 января, на автодороге недалеко от Чугуева столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Hyundai.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека (один из микроавтобуса и трое из Hyundai). Детей среди погибших нет. Пострадали 11 человек, которые были в микроавтобусе.
На место выехали сотрудники полиции, осмотр места происшествия продолжается.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Выполнять текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий снег, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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